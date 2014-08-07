На Крещатике со стороны улицы Прорезной начались столкновения
12:05, 07 августа 2014Политика
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На Крещатике со стороны улицы Прорезной между милиционерами, коммунальщиками и обитателями Майдана происходят столкновения.
Между милицией, коммунальщиками и "майдановцами" происходят столкновения / Фото Viktor Gurniak
Как передает корреспондент УНИАН, на стороне так называемых “майдановцев” находится около 200 человек, вооруженных битами и металлическими проводами.
Для того чтобы более активно оказывать сопротивление милиции и оттеснить их подальше от Майдана, эти люди разбирают мостовую.
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