На Крещатике со стороны улицы Прорезной начались столкновения

Как передает корреспондент УНИАН, на стороне так называемых “майдановцев” находится около 200 человек, вооруженных битами и металлическими проводами.

Для того чтобы более активно оказывать сопротивление милиции и оттеснить их подальше от Майдана, эти люди разбирают мостовую.

Читайте такжеНа Майдане милиция задержала нескольких людей с огнестрельным оружием (фоторепортаж)В то же время, в столичной милиции пока не владеют информацией о пострадавших с обеих сторон или задержанных.