За последние сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военнослужащих - СНБО

13:29, 07 августа 2014
Политика
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За последние сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военнослужащих, 15 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в течение последнего времени силы АТО 19 раз вступали в огневой контакт с террористами в районах населенных пунктов Майорское, Зеленополье, Дьяково, Иловайск, Трехизбенка, Андреевка, Красный Яр, Пески, Сабовка, Лесное, Новогановка, Марьяновка и Луганск.

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