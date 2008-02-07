Журналистам, которые “напали” на Ощадбанк повезло – охранник пошел на кофе

Столичная милиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на отделение Ощадбанка, которое инсценировал журналист "Нового канала" для репортажа о неудовлетворительной охране банков.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, уголовное дело возбуждено по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В то же время у ЦОС отметили, что если бы на месте происшествия «благодаря таким действиям» что-то произошло с людьми, ответственность организаторов выросла бы в соответствии с другой статьей Уголовного кодекса.

Как сообщалось, журналистов "Нового канала" среди ночи забрали в Шевченковский райотдел милиции.

Журналистов допрашивают в связи с организацией инсценированного ограбления в отделении одного из банков в Киеве. Целью журналистского эксперимента было проверить готовность банков к настоящему ограблению и действию правоохранителей при получении подобных экстренных сообщений. Участники эксперимента надели маски и без оружия вошли в отделение «Ощадбанка» на улице Вавиловых (Сырец). Их действия фиксировала камера. В 19.00 в программе «Репортер» вышел соответствующий сюжет.

Сотрудники отделения банка не догадывались о подобном "розыгрыше" и восприняли ситуацию как реальное ограбление. Некоторым из сотрудников банка понадобилась медицинская помощь.

Как сообщает Украинская правда, руководитель центра общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве Владимир Полищук, комментируя возбуждение уголовного дела и “нападение” на отделение Сбербанка заметил, что "к счастью, на месте не было охранника, который отошел попить кофе, иначе в таком случае он мог бы применить оружие".