В Донецке неспокойно, слышны взрывы, не работает мобильная связь - горсовет



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«В Донецке неспокойно, жители сообщают о взрывах в Кировском районе, предположительно на хуторе Широкий. Кроме того, практически во всех районах города слышны звуки низко пролетающего самолета», - сказано в сообщении.

Также отмечено, что в городе не работает мобильный оператор МТС, и по информации самой компании, это связано с тем, что повреждено передающее оборудование и нет возможности приступить к его ремонту ввиду боевых действий в Донецкой области.

В горсовете также сообщили, что в связи с тем, что в городе с наступлением темноты активизируются боевые действия, коммунальный транспорт ограничил время своего движения. Только троллейбусы по маршруту № 2 ”ДМЗ - Ж/д вокзал” курсируют согласно удлиненного графика.

В Петровском районе остается ограничение движения общественного транспорта в направлении диспетчерской станции ”Трудовская” до городской больницы №14.

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В течение дня аварийные бригады коммунальных предприятий восстанавливали электроснабжение на поврежденных объектах. Так, подано питание на первую площадку админпоселка, частично восстановлено электроснабжение микрорайона Текстильщик.

В связи с тем, что идет большая нагрузка на линии электропередач в некоторых микрорайонах Петровского и Кировского районов имеют место временные отключения света, констатировали в горсовете.