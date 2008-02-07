В БЮТ думают, что кто-то дезинформировал Ющенко

Во фракции БЮТ опровергают заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО, что Блок Юлии Тимошенко приобщился к сбору подписей относительно отставки Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады.

Об этом говорится в заявлении за подписью лидера фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

В БЮТ отметили, что А.ЯЦЕНЮК пользуется полной и безусловной поддержкой со стороны фракции Блока Юлии Тимошенко, фракция полностью поддерживает его политику и гарантирует эту поддержку в будущем. “Фракция Блока Юлии Тимошенко заявляет, что никому и ни при каких обстоятельствах не даст отправить Арсения ЯЦЕНЮКА в отставку и даже попытки прибегнуть к подобной авантюре будут иметь с нашей стороны адекватный ответ”, - подчеркивается в заявлении.

В БЮТ отмечают, что А.ЯЦЕНЮК - современный политик европейского типа, и именно с ним связано возрождение парламентаризма в Украине, превращение парламента в эффективный законодательный орган. “Мы также полностью уверены, что Арсений ЯЦЕНЮК будет председателем Верховной Рады VI созыва как минимум до окончания ее полномочий”, - отметили во фракции.

Фракция БЮТ обращается ко всем политикам из демократического лагеря с просьбой "не вносить излишнее смятение в ряды демократических сил и не распространять слухи, которые наносят вред репутации коалиции".

”Мы считаем, что заявление Президента Украины может быть расценено как досадное недоразумение. Очевидно, речь идет о том, что глава государства был дезинформирован”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что к сбору подписей под требованием об отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады приобщились и союзники блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

По словам В.ЮЩЕНКО, как только по его инициативе была попытка включить в повестку дня ВР законопроект о госзакупках, две политические силы собрали подписи об отстранении председателя ВР от занимаемой должности. “Как ни парадоксально, эти подписи собрали наши союзники и наши оппоненты по Верховной Раде”, - сказал Президент.