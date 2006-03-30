”Наша Украина” взяла паузу до 7 апреля

«Наша Украина” однозначно не будет договариваться о парламентской коалиции с Партией регионов и коммунистами. Об этом в эфире 5-го канала заявил представитель „Нашой Украины” Борис Беспалый. Впрочем, отсрочка с подписанием меморандума о коалиции свидетельствует, по мнению Беспалого, о демократичности „Нашей Украины”. „Ми не тоталитарная партия, 7 апреля, как и надлежит демократической партии, соберется политсовет и примет решение о подписании документа”, - сказал Беспалый.

Он также прибавил, что меморандум о создании коалиции должен быть оформленный в виде документа из двух частей. „У первой части должна быть освещена программа действий для Украины – собственно, это то, ради чего мы создаем коалицию. Во второй части должна речь идти о создании всеукраинской команды, вплоть до глав райгосадминистраций, которая будет воплощать эту программу”, - заявил Беспалый.

Обозреватель