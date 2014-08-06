За получение взятки задержаны командир и начальник подразделения одного из пограничных отрядов

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, 5 августа эти служебные лица «задержаны «на горячем» во время получения части суммы обусловленной неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долл. США». При этом не уточняется, за какие услуги они требовали взятку.Читайте такжеВ ГПСУ опровергают информацию о получении пограничниками взяток за пропуск транспорта с боевиками

«По указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины», - отмечают в ГПУ. На данное время проводится комплекс безотлагательных следственных (розыскных) действий, направленных на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного правонарушения.

В сообщении сказано, что Управление надзора за соблюдением законов в военной сфере продолжает принимать меры по искоренению и недопущению проявлений коррупции в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях.