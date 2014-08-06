ООН обещает подготовить украинских переселенцев к суровой зиме

Об этом заявил начальник отдела координации и ответных действий Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джон Гинг на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванного по инициативе России, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, в ООН подходят к этому вопросу со всей серьезностью.

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"Позвольте мне заверить вас, что подготовка к зиме является центральным компонентом всех наших гуманитарных планов. Мы должны убедиться в том, что предприняты все необходимые усилия, которые позволят смягчить для вынужденных переселенцев последствия предстоящей зимы, которая, по нашим ожиданиям, будет очень суровой", - сказал Гинг.