Frankfurter Allgemeine: Новые герои России

Об этом пишет в своей статье на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Фридрих Шмидт.

В начале недели, когда ЕС и США ввели их пока самые жесткие санкции против России, Игорь Всеволодович Гиркин в восточноукраинском Донецке подписал указ. Под заголовком «штаба государственного образования Донецкой народной республики» «командир» запрещает своим войскам, «армии Новороссии», ругательства. «Мы называем себя православной армией и гордимся тем, что служим не золотому тельцу, а Господу нашему Иисусу Христу и нашему народу», пишет Гиркин. За публичное использование «ругательств родного языка» - русских выражений крайнего неодобрения – солдаты будут наказываться, как за «грубое нарушение дисциплины». Так как «враги Руси» использовали проклятия, «чтобы повлиять на дух русских солдат, сломать их в бою и поставить народ на колени». Подписано: полковник И.И. Стрелков. И.И. – Игорь Иванович. Стрелков – от слова «стрелок». Так себя называет Гиркин.

Санкции должны были повлиять на российского президента Владимира Путина, чтобы он лишил поддержки таких людей, как Гиркин. Под фамилией Стрелков он известен по всему миру как террорист, с тех пор как на странице социальной сети «Вконтакте», подписанной его именем, сбиение якобы транспортного самолета Вооруженных Сил Украины приветствовалось сепаратистами. Позже, когда выяснилось, что на борту 298 невинных пассажиров самолета нашли свою смерть, Гиркин отстранился от записи. Украинцы сбили самолет. В России, чье руководство также распространяет эту версию в различных вариантах, Гиркин для многих по-прежнему герой. Как вообще российские СМИ сделали сепаратистов героями, борцами за правое, российское дело. В то же время они демонизируют новое правительство в Киеве, которое пришло к власти после революции против коррумпированного режима, и называют его «фашистским».

Война придает жизни смысл

Сейчас, когда западные санкции все больше отягощают российскую экономику, встает вопрос, готов ли Путин, лишить поддержки своих сепаратистов. Или с российской точки зрения: лишить поддержки борцов за идею основания новой российской власти на исторической территории, «защитников мирного гражданского населения». 88 процентов русских выступили за то, чтобы предоставить «гуманитарную помощь» сепаратистам, подавляющее большинство обвиняет Запад в кризисе в Украине. Если сепаратистов оставить на произвол судьбы, то многим россиянам это покажется предательством.

Но очарование, которое исходит от таких людей, как Гиркин, выходит за рамки этого. В воспоминаниях многих русских конец Советского Союза – это не освобождение, а национальное поражение, начало политической путаницы и персональных обогащений. Они жаждут примеров настоящего мужества для борьбы и жертв ради большого дела. В стране, которая завоевала победу во Второй мировой войне многомиллионными жертвами, это считается стержнем личности. Если война придает жизни смысл и высшее предназначение, то даже такой идиотский, с другой точки зрения, приказ, как запрет ругательств, кажется выражением честного убеждения.

Ненависть к Соединенным Штатам

После нескольких лет, когда правительство создавало и побеждало, прежде всего, «внутренних врагов» Путина, теперь оно хочет укрепить веру в прямое внешнее соперничество, даже вражду, с Западом. Даже после введения жестких санкций российское правительство подчеркивает, что все будет не так плохо, и Запад навредил сам себе. Насколько нервным на самом деле является правительственный круг Путина, показывают заявления, которые каждый день публикует министерство иностранных дел: они демонстрируют ярость и ненависть к США и ЕС. Как одурманенные, российские власти каждый день находят то, от чего нужно защитить российских потребителей, от овощей и фруктов из Польши, от молока и соков из Украины и скоро, наверное, от куриного мяса из США.

Вашингтон более, чем когда-либо представляют как обитель зла. С последствиями и в повседневной жизни. Сотрудница радиостанции Эхо Москвы сообщила, что на этой неделе на нее напал и обругал мужчина, потому что на ней была надета футболка с американским флагом. Сейчас в России время Гиркина – и Путин в этих борцах с Западом, от которых он во всех остальных аспектах себя оградил, может увидеть козырь.

Именем Бога не злоупотребляют

Гиркин – один из самых больших новых российских героев войны. 44 года назад рожденный в Москве, худой с усами, постоянно в камуфляже, первый опыт войны получил в 1992 году, когда воевал на стороне российских сепаратистов в отделившейся от Республики Молдова Транснистрии. Потом он бредил об «эйфории», которую пережил. Немедленно возникло желание, которое знакомо «большинству профессиональных бойцов, а именно «снова рискнуть, чтобы жить полной жизнью». Эти строки Гиркин пишет в воспоминаниях о следующей его войне, в которой он воевал на стороне боснийских сербов. Он также принимал участие в двух чеченских войнах. Когда не было настоящей войны, Гиркин, который когда-то изучал архивы, утешал себя реконструкцией исторических битв.

В отличие от других лидеров сепаратистов, которые постоянно высказываются в своих длинных интервью, на российском телевидении Гиркин не кажется манипулятором общественным мнением. Тем не менее, его влияние велико. На следующий день после того, как сбили МН17, московские пропагандисты ухватились за историю, рассказанную Гиркиным парой часов раннее в интервью сепаратистскому веб-сайту «Русская весна»: большая часть пассажиров была мертва еще перед падением, так как тела не выглядели «свежими». Героические рассказы о Гиркине находятся не только в радикальном еженедельнике «Завтра», где он когда-то даже работал, но и в многотиражной газете «Московский комсомолец». Его первое большое появление в СМИ как «командира» произошло в Славянске – том восточноукраинском городе, который его «добровольцы» заняли в средине апреля и освободили только под давлением украинской армии в начале июля – видеоинтервью для «Комсомольсткой правды», еще одной российской бульварной газеты. В блогах и на форумах он повсеместно. Недавно российский интернет-портал "colta.ru" описывал, как сторонники Гиркина на государственном радио благоговейно называли его только по имени, отчеству или по военному званию: Игорь Иванович надеется, планирует, отрицает. Стрелков, военную фамилию, они не называли, как «не нужно злоупотреблять именем Господа». «Сложно сказать, кто контролирует Гиркина на Донбассе, но государственные СМИ контролирует он», говорили дальше. И как вывод, что в России меньше говорят о «поколении Путина», чем о «поколении Стрелкова».

Славная смерть за Родину, за Путина

Как президент думает о командире в его необъявленной войне против Украины? Запрет на ругательства Гиркина устанавливает связь между им самим и Путиным. С одной стороны, в России с начала июля запрещены законом «ругательства на родном языке» на телевидении, в фильмах, литературе, на сцене театра и на концертах; также гражданин, который ругается на улице, может быть оштрафован. Государство должно «защитить мораль и нравственное здоровье граждан». С другой стороны, эстетизация войны, самопредставление Гиркина российским богатырем напоминает о выступлении Путина в апреле. В телевизионной программе под названием "Прямая линия" он прочитал один из якобы двух с половиной миллионов вопросов к нему: «Что для Вас российский человек, российский народ?» и ответил: «Мне кажется, что русский человек, человек российского мира, думает, прежде всего, о том, что он есть какое-то высшее моральное предназначение человека». На Западе по-другому, там принято, что чем успешнее, тем лучше. « Только в нашем народе могла появиться поговорка: На миру и смерть красна. То есть, смерть для других, для его народа.» В этом заключаются « глубокие корни нашего патриотизма» и нашего «массового героизма» на войне, сказал Путин. У многих народов есть свои преимущества, «но это наши». Президент умолял народ вспомнить о своей готовности идти на жертвы: Красна смерть за Родину, за Путина.

Есть еще одна связь. Во второй половине июня «командир» Гиркин открыто заявил, что «Путин фактически дезавуировал заявление о готовности защищать российское мирное население Донбасса». Он, Гиркин, надеется, что в Москве «достаточно совести», чтобы «предпринять какие-то меры». Недавно министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что с конца июня поступления тяжелого оружия, танков, ракет и бойцов из России в восточную Украину значительно увеличились.