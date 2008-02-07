В НУ-НС хотят депортировать Аделаджу из Украины

"Я обращался с депутатским запросом по поводу деятельности Сандея Аделаджи (пастор «Посольства божьего». - Ред.) к СБУ, к МВД, поскольку считаю, что это не религия, это - секта. Причем враждебная нашему сознанию, культуре, менталитету, традициям". Об этом в своем интервью «Главреду» сказал народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная Самоборона» Кирилл Куликов, сообщает сайт НУ-НС

«Я считаю, что просто происходит одурманивание сознания людей. Ко мне в большом количестве поступали заявления граждан о том, что там кого-то принудительно забрали на лечение куда-то, кто-то выписался со своей жилплощади, принуждали продавать имущество и так далее. Это - наша страна, мы должны защищать свое пространство, своих людей. То есть если этот человек — иностранный гражданин – нежелательное лицо, пусть он вроде и не совершил никакого преступления в Украине, но его пребывание на территории Украины не желательно, то можно применять процедуру депортации. Так вот я и настаиваю на том, чтобы к Аделадже эта процедура была применена - его деятельность, деятельность его секты наносит вред государству. Значительный вред».

Народный депутат отметил, что такой вывод официально должна сделать Служба безопасности Украины.

«Вот раньше была такая наука в Советском Союзе - «специальная пропаганда», - рассказал депутат, - В Америке это достаточно серьезная наука, «работает» она на всех театрах военных действий и называется психологическая война. То, что несет «Посольство боже», - по всем канонам 100-процентная психологическая война, психологическая обработка сознания, и это не имеет никакого отношения к ни одной религии, к ни одному вероисповеданию. Деятельность этой секты построена на нейролингвистической теории - то есть идет влияние на подсознательный уровень, на какие-то низменные стороны человеческого сознания, а совсем не на сознательный. В то же время религия идет от души, от сознания, от мышления, от сердца. Но известно, что психологическая война ведется против войск и населения противника, а у нас...»

«Я не знаю, как в колыбели христианства может это существовать?! Украина - независимая страна, и кроме того что мы должны защищать свои границы, воздушное пространство, мы должны еще защищать умы и душ людей», - убежден народный депутат.