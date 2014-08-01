Минобороны РФ объявило о призыве россиян из запаса для проведения «тренировок и учений»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ, планируется в августе-октябре провести во всех военных округах сборы, призвав граждан из запаса Вооруженных сил.

При этом утверждается, что эти мероприятия были запланированы еще в ноябре 2013 года.

«Ряд граждан будет призван на военные сборы, на которых пройдут доподготовку по военно-учетным специальностям, полученным в период прохождения службы в Вооруженных силах», - говорится в сообщении. Подготовка будет проходить в течение двух месяцев непосредственно в частях и подразделениях по основным воинским специальностям.Читайте такжеРоссия со всех сторон окружает войсками украинскую границу - СМИ

В Минобороны РФ отметили, что готовить будут связистов, ракетчиков, артиллеристов, мотострелков, специалистов береговых войск ВМФ, понтонно-мостовых, железнодорожных и инженерных подразделений, а также подразделений материально-технического обеспечения.

«Особое внимание в ходе военных сборов будет уделено освоению военнослужащими запаса как новых, так и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также изучению правил их эксплуатации, обслуживания и проведения ремонтно-восстановительных работ», - сообщает Минобороны РФ.

Кроме, этого на полигонах в Краснодарском крае – в регионе в непосредственной близости от границ Украины, накануне проведено летно-тактическое учение штурмовой авиации Южного военного округа.

Около 150 летчиков, бортовых специалистов и специалистов наземных служб обеспечения полетов авиасоединения Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в летно-тактическом учении (ЛТУ) в Краснодарском крае. В учебном мероприятии было задействовано10 самолетов штурмовой авиации Су-25.Читайте также66% россиян опасаются, что конфликт на Донбассе может перерасти в войну между РФ и Украиной – опрос

На одном из этапов учения летчики совершили перебазирование на запасные аэродромы. Подразделения наземного обеспечения полетов совершили 400-км марш из пункта постоянной дислокации к месту проведения учения и в полевых условиях организовали связь с экипажами, развернули мобильные метеостанции и обеспечили радиотехническую поддержку полетов.

Во время выполнения учебных задач особое внимание летчики уделили отработке элементов маневрирования в ходе воздушного боя. Кроме того, на одном из полигонов ЮВО экипажи штурмовиков провели разведку и огневое поражение целей неуправляемыми ракетами и осколочно-фугасными бомбами различного калибра.

В общей сложности за время учения летчики совершили более 20 самолетовылетов и поразили около 50 различных мишеней, говорится в сообщении.