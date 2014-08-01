В Запорожье суд изберет меру пресечения бойцам 51-й бригады, подозреваемым в дезертирстве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В частности, суд рассмотрит ходатайство военной прокуратуры о вынесении в отношении 16 военнослужащих 51-й бригады меры пресечения в виде содержания под стражей, говорится в сообщении.Читайте такжеПерешедших границу России военных 51-й бригады вернули в Украину. Их подозревают в дезертирстве

В целом, по данным пресс-службы, в настоящее время на территории одной из воинских частей г. Запорожья находится 41 боец 51-й бригады Вооруженных сил Украины (им объявили о подозрении в дезертирстве – УНИАН).

В пресс-службе также сообщили, что по поручению омбудсмана Валерии Лутковской региональный координатор по связям с общественностью уполномоченного в Запорожской области Владимир Павленко встретился с бойцами 51-й бригады, которые во время общения выразили недовольство тем, что лишены права на защиту из-за невозможности иметь адвокатов.

Об этой ситуации был проинформирован Запорожский областной центр бесплатной правовой помощи. Уже сегодня заведующий отделом этого центра Александр Гришин сообщил, что их адвокаты уже начали защищать военнослужащих 51-й бригады. В частности, они принимают участие в сегодняшнем заседании Октябрьского районного суда Запорожья, где рассматривается ходатайство военной прокуратуры о вынесении в отношении 16 военнослужащих 51-й бригады меры пресечения в виде содержания под стражей.Читайте такжеВоенным 51-й бригады выдвинуты подозрения

В то же время Гришин сообщил, что несколько общественных организаций и частных лиц Запорожья заявили о своей готовности взять на поруки подозреваемых военнослужащих в случае принятия судом решения о вынесении им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, 31 июля военнослужащим 51-й бригады, которые вернулись из России, объявили о подозрении в дезертирстве.

В частности, на прошлой неделе эти военные попали под обстрел из "Градов" и минометов. Военнослужащие оставили свои боевые позиции и перешли через границу в Россию. Бойцы заверяют, что были вынуждены это сделать, потому что остались с одними автоматами против минометов и «Градов».

29 июля в СНБО сообщили, что украинские военные из 51-й механизированной бригады, которые пересекали границу с РФ, уже находятся в Запорожье.

«Украинские военнослужащие из состава 51-й механизированной бригады, которые ранее пересекли границу с РФ, сейчас находятся в Запорожье. В областном военном комиссариате подтверждают эту информацию, однако там не уточняют, как именно бойцы попали в Россию и как вернулись в Украину», - сказал тогда руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.