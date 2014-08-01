Тела погибших десантников трудно идентифицировать, поскольку боевики носили украинскую форму
10:34, 01 августа 2014Политика
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Силы АТО столкнулись с проблемой идентификации тел погибших под Шахтерском десантников.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.
"Также специалисты сил АТО столкнулись с проблемой идентификации тел погибших. Ведь боевики были одеты в украинскую униформу, и на них отсутствуют какие-либо знаки различия", - сообщает штаб.Читайте такжеКолонна десантников попала в засаду в районе Шахтерска, данные по потерям уточняются
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