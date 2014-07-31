В сети опубликовано видео, как террористы обстреливают Шахтерск

В сети опубликовано видео, на котором видно, как боевики обстреливают из минометов жилые кварталы города Шахтерска Донецкой области.

Несколько человек с криками «за Новороссию» ведут огонь с территории городского стадиона.

Об этом сообщается на странице проекта "Сиргис информ".

"На ролике запечатлен процесс стрельбы из миномета со стадиона «Олимп» в центре города. Его безошибочно узнает каждый житель Шахтерска, а также может рассмотреть на фотографиях любой читатель. Стадион находится всего в нескольких шагах от городской администрации. Кроме того, огонь ведется в направлении многоэтажных кварталов", - отмечает журналист, комментируя видео.

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По его словам, террористы ведут огонь по мирным гражданам, изображая перед камерой, что стреляют по «украинским фашистам»: "Вероятно в тех группах, куда они выкладывают такие «героические» видео, никто не способен идентифицировать где ведется огонь и в каком направлении".





В свою очередь, в InfoResist проанализировали видео, определив местоположение террористов во время обстрела, и направление выстрелов.