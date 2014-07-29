В больницу Шахтерска с ранениями попали 11 человек

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области.

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Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, двое из 11 пострадавших, которые доставлены в больницу получили ранения, когда ехали на автомобиле - их обстреляли неизвестные.

Правоохранительные органы квалифицировали это преступление по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). В настоящее время проводится расследование.