Из минометов с территории РФ обстреляна ротная тактическая группа сил АТО - Тымчук

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

В частности, из минометов обстреляны позиции силовиков близ н.п.Авдеевка, Червонопартизанск (со стороны России) и пограничного пункта пропуска «Мариновка».Читайте такжеПункт пропуска «Мариновка» обстреляли "Градами" с территории России - Тымчук

"Также из минометов с территории России обстреляна ротная тактическая группа сил АТО в приграничном районе. Потерь среди силовиков во всех случаях нет", - отмечает эксперт.

Кроме этого, из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляны позиции близ н.п.Березовое (обстрел велся из Донецка), Мариновка и на территории аэропорта в Луганске. Боевики также из ствольной артиллерии обстреляли три блок-поста сил АТО. Один из них (близ н.п.Ильинка) - с территории России.