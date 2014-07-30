СНБО: В Горловке в районе рынка боевики разместили около 6 установок "Град"
15:21, 30 июля 2014Политика
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В районе продуктового рынка «Александрия» размещено около шести установок «Град».
REUTERS
Боевики в Горловке Донецкой области начали принудительную мобилизацию мужчин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В Горловке Донецкой области боевики начали принудительную мобилизацию мужчин», - заявил он.
«Большинство мужского населения скрываются. В районе продуктового рынка «Александрия» размещено около шести установок «Град», - сообщил Лысенко.
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