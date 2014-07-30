The Independent: наши санкции не причинят вреда России. Она сама делает почти всю грязную работу

В аналитической статье под названием «Наши санкции не причинят вреда России. Она сама делает почти всю грязную работу», опубликованной в британской газете The Independent, Хэмиш Макрей говорит о последствиях новых санкций Запада для России.

Это не новая холодная война. Эта новая улучшенная «третья фаза» экономических санкций не поставит внезапно Россию на колени. Но эти санкции, в сочетании с контрмерами Москвы, не позволят России избежать ловушки среднего дохода – она не сможет превратиться в страну с развитой в полной мере экономикой, со всем богатством и другими преимуществами, которыми пользуется Западная Европа, и которые в настоящее время приобретают ее бывшие сателлиты в Восточной Европе.

Это было бы наименее плохим результатом для России. Она очень сильно зависит от цен на энергоносители, и если они упадут или просто не будут расти, страна вернется к экономическому провалу, который в последние дни своего существования переживал Советский Союз – провал, который поставил старый режим на колени.

Если это кажется слишком драматичным, стоит вспомнить, почему рухнула советская империя. Согласно народным мифам, она проигрывала Соединенным Штатам в гонке вооружений. Но за этим скрывалась неспособность ее закрытой экономической системы генерировать богатство, чтобы убедить своих граждан сохранить ее. Это был провал Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), экономического торгового блока, основанного в 1949 году с целью связать страны-сателлиты с Советским Союзом, как и провал самого Советского Союза. Если бы люди в Восточной Европе были настолько же богаты, как люди в странах Западной Европы, империя, возможно, выжила бы.

Причины провала экономической системы Советского Союза имеют непосредственное отношение к санкциям, введенным против России сейчас. Какое-то время, в 1950-х и 1960-х годах, советской империи более или менее удавалось не отставать от Запада, а иногда даже и опережать его в некоторых сферах, таких как освоение космоса. Но со временем экономические системы западных стран становились все более и более сложными, и разрыв между ними вырос. Мы все прекрасно знали, что «Лада» была хуже, чем «Фольксваген», и что командная экономика не могла удовлетворить потребности и желания людей так же эффективно, как рыночная экономика. Но в 1980-х годах разрыв между Западом и СССР стал непреодолимым, когда западные экономические системы стали намного более сложными за счет широкого использования компьютеров.

Теперь давайте рассмотрим новые санкции. Они нацелены на три основных сектора: финансы, энергетические технологии и военную технику. Последний сектор можно пока отставить в сторону, так как он в целом не касается экономической сферы – хотя любопытно, что россияне попросили Францию построить для них вертолетоносцы, хотя, как вы понимаете, могли бы сделать это и сами.

Ключевые финансовые санкции – это санкции против российских банков, которые, по сути, не позволяют им продавать ценные бумаги на мировых рынках. Это не сближает Россию с мировым капиталом, хотя сейчас не лучшее время, чтобы российские учреждения пытались убеждать инвесторов в том, что им стоит вкладывать деньги в их страну. Акции России сейчас очень дешевые по мировым стандартам, по очевидным причинам. Санкции сделают привлечение иностранного капитала еще труднее, и, хотя возможно управлять страной, имея ограниченный доступ к мировым рынкам, но таким образом страна сама себя очень сильно наказывает. Посмотрите на Аргентину.

Россия нуждается в опыте других стран, а также в иностранном капитале для развития своих энергетических ресурсов, именно поэтому так важны санкции в отношении энергетического сектора. Газовой промышленности они не коснутся, так как Европа получает около трети своего газа из России – Европа не может срубить сук, на котором сидит. Но санкции, нацеленные на нефтяную сферу, сделают более сложным для России процесс разработки ее запасов. Российскую нефть трудно извлекать, и западные нефтяные компании гораздо лучше справляются с этим, чем российские. (Почему британская компания ВР является акционером государственного нефтяного гиганта «Роснефть»? Потому что у нее есть технологии, в которых нуждается Россия.)

Чтобы было ясно, санкции Запада не подтолкнут Россию обратно к старой модели командной экономики. Мы не можем этого сделать, и даже не должны пытаться. Но в краткосрочной перспективе Россия сама себе препятствует, становясь самым непривлекательным местом для инвестиций, и она отчаянно нуждается в иностранных технологиях, чтобы развивать свои чрезвычайно важные энергетические ресурсы. Инстинктивное желание российского правительства восстановить былую славу Советского Союза неизбежно приведет к тому, что оно инстинктивно будет вести страну к экономическому провалу, который испытал СССР. Конечно, Россия, в отличие от Китая, абсолютно беспорядочно перешла от командной экономики к рыночной – в основном, как утверждают китайцы, потому что Россия наняла много американских экономических экспертов, у которых не было опыта за пределами США. Но задача, которая сейчас стоит перед российским руководством, заключается в том, чтобы привести экономику страны к европейской модели рынка, а не закрыть ей доступ к нему.

Итак, перед Россией стоит очень важный экономический вопрос. Очень легко сделать страну бедной, намного сложнее сделать ее богатой. Легко сделать богатыми несколько человек, но гораздо сложнее распределить это богатство между всеми членами общества. У России есть огромные минеральные и энергетические ресурсы. В прошлом году она производила 13 % мировой нефти и 18 % газа, которые в совокупности составляют две третьих ее доходов от экспорта.

Но на самом деле такой огромной стране опасно быть настолько зависимой от такого узкого диапазона экспорта. Эта сумма идет и на финансирование правительства, которому нужна цена на нефть около $100 за баррель, чтобы обеспечивать себя, а также на оплату многих импортных товаров, которые необходимы России. Пока Россия не начнет развивать экспорт других конкурентных товаров и услуг, она будет топтаться на месте, и российский народ в целом не сможет вести тот образ жизни, который он мог бы вести в любой стране з западной моделью экономики, имея такое образование, культуру, трудолюбие и усердно работая.