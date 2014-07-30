Суд арестовал мэра Стаханова

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. "При этом возможность освобождения из под стражи под залог - не предусмотрена решением суда", - отметил он.

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Антон Геращенко отметил, что Генпрокуратура приняла решение передать следствие по делу Юрия Борисова в СБУ "в связи с тем, что СБУ ведет ряд дел по сепаратизму в Луганской области".

Как сообщал УНИАН, мэр Стаханова Юрий Борисов был задержан 28 июля в Бердянске. Задержанному инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины. МВД установило, что мэр Стаханова сотрудничал с представителями бывшей власти, организовывал проведение в Стаханове незаконного референдума 11 мая по отделению Луганской области от Украины.