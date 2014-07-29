Мэру Стаханова инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как напомнили в МВД, бойцы спецподразделений МВД «Азов» и «Шахтерск» задержали Борисова, когда тот находился на территории Запорожской области.

Правоохранители установили, что мэр г. Стаханова сотрудничал с представителями бывшей власти, а также с некоторыми действующими народными депутатами Украины от Партии регионов. При их поддержке чиновник на протяжении апреля-мая 2014 года организовал и обеспечил проведение в Стаханове незаконного референдума, который состоялся 11 мая этого года. На «референдум» были вынесены вопросы об отделении Луганской области от Украины, говорится в сообщении.

28 июля Борисов был доставлен в Главное следственное управление МВД. Он задержан в рамках уголовного производства, открытого по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеСиловики АТО задержали мэра СтахановаЗадержанный Борисов сотрудничает со следствием по вопросам организации проведения и финансирования референдума по созданию так называемой «Луганской народной республики» как в г. Стаханов, так и в целом на территории Луганской области, отметили в МВД, добавив, что более детальную информацию о фигурантах, причастных к финансированию и организации референдума на территории Луганской области, будет сообщено дополнительно в ходе дальнейшего расследования.

Читайте такжеЖители Стаханова уезжают из города после появления в нем террористовМежду тем в отношении задержанного Борисова подготовлены материалы в суд для избрания меры пресечения в виде взятия под стражу, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Антон Геращенко 28 июля отмечал, что мэр Стаханова рассказал о том, что референдум 11 мая о провозглашении "ЛНР" был организован, в том числе, и председателем фракции Партии регионов в Верховной Раде Александром Ефремовым.