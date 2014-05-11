Псевдореферендум на Донбассе является попыткой скрыть реальные настроения в обществе - МИД

Об этом отмечается в комментарии Министерства иностранных дел Украины, текст которого передан УНИАН.

«Подавляющее большинство (70%) населения в восточных областях предпочитает жить в едином государстве и лишь 18% поддерживает отделения региона от Украины. Об этом свидетельствуют, в частности, опросы общественного мнения в Украине, проведенные в апреле с.г. влиятельным исследовательским центром Пью (Pew Research Center)», - говорится в документе.

Читайте такжеБолее 70% жителей Донбасса поддерживают территориальную целостность Украины - «Народный референдум»В МИД отметили, что похожие результаты были обнародованы ранее Киевским международным институтом социологии совместно с еженедельником «Зеркало недели»: согласно опросу, около 15% жителей юго-восточных областей Украины выступают за присоединение к РФ, в то время как в одной Донецкой области этот показатель не превышает 27,5 %.

Как отмечают в ведомстве, «вместе с тем, социологические исследования показали, что в основе протестных настроений лежат социально-экономические и безопасности причины, а не, например, языковой вопрос (только 6,5 % граждан юго-восточных регионов Украины выступают против обязательного знания украинского языка)».

«Проблема же заключается в том, что подавляющее большинство местных жителей - настоящих патриотов и сторонников единой и неделимой Украинского государства - запуганы вооруженными пророссийскими террористическими бандформированиями и, опасаясь за свою жизнь, не могут свободно выразить свое мнение, отличное от позиции боевиков и их коллаборационистов», - отмечается в документе.

Читайте такжеТеррористы уверяют, что подделать распечатанные на принтере бюллетени невозможноВ МИД заверили, что «правительство Украины преданно делу проведения всеобъемлющего политического диалога, что будет касаться также первоочередных потребностей граждан, которые составляют меньшинство по вышеуказанным опросам. Результатом диалога станет внедрение конституционной реформы, которая будет предусматривать децентрализацию власти и расширение полномочий территориальных общин. Тем временем, президентские и местные выборы 25 мая с.г. является одним из ключевых инструментов обеспечения надлежащего представления во власти интересов этого меньшинства».

«Проведение честных и прозрачных всеукраинских выборов является также приоритетной задачей правительства Украины в контексте выполнения Женевских договоренностей от 17 апреля», - подытожили в внешнеполитическом ведомстве.