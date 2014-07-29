При артобстреле центра Донецка погибли 2 человека, 15 ранены

Как говорится в сообщении на сайте Донецкого городского совета, вследствие попадания снаряда и последующего возгорания, огнем уничтожены 2 гаража по улице Тренева 5Б, в близлежащих домах ударной волной выбило стекла.

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"Снарядами были повреждены 3 дома по улице Розы Люксембург. В домах №75 и №77 повреждена кровля, в доме №73 - попадание в квартиру, в соседних домах также повреждены стеклопакеты", - отмечается в сообщении.

Инфраструктура парка культуры и отдыха им. А. Щербакова во время артобстрела не пострадала, поскольку снаряды упали в пруды, не причинив ущерба.

Как уточнили в горсовете, еще один человек погиб при обстреле в ночь на 29 июля.

По состоянию на 17.30 обстановка в Донецке остается напряженной, подчеркнули в горсовете.