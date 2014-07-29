Центр Донецка подвергся артобстрелу, население эвакуируют - горсовет
Около 12.20 центральная часть Донецка подверглась артиллерийскому обстрелу.
Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.
Так, крупнокалиберными снарядами повреждены многоэтажные жилые дома по ул. Тренева 5б, ул. Розы Люксембург, 73 и административное здание по ул. Батищева 2.
Повреждены также припаркованные рядом автомобили. По всем адресам выехали бригады "скорой помощи".
В городские пруды парка культуры и отдыха им. Щербакова попали три снаряда.
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Сейчас идет эвакуация населения в районе ул. Тренева и Батищева, а также посетителей и сотрудников парка, в укрытия и безопасные зоны. Информации о пострадавших пока нет.
В связи с этими обстоятельствами, троллейбус маршрута № 2 "Ж/д вокзал - ДМЗ" ходит до городской больницы № 20, трамвайный маршрут № 1 "Ж/д вокзал - ДМЗ" ходит согласно маршруту.