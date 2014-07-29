Центр Донецка подвергся артобстрелу, население эвакуируют - горсовет

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

Так, крупнокалиберными снарядами повреждены многоэтажные жилые дома по ул. Тренева 5б, ул. Розы Люксембург, 73 и административное здание по ул. Батищева 2.

Повреждены также припаркованные рядом автомобили. По всем адресам выехали бригады "скорой помощи".

В городские пруды парка культуры и отдыха им. Щербакова попали три снаряда.

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Сейчас идет эвакуация населения в районе ул. Тренева и Батищева, а также посетителей и сотрудников парка, в укрытия и безопасные зоны. Информации о пострадавших пока нет.

В связи с этими обстоятельствами, троллейбус маршрута № 2 "Ж/д вокзал - ДМЗ" ходит до городской больницы № 20, трамвайный маршрут № 1 "Ж/д вокзал - ДМЗ" ходит согласно маршруту.