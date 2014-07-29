Гройсман заявляет, что ВР 31 июля ратифицирует соглашение по катастрофе “Боинга-777”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Гройсман отметил: “Это соглашение будет ратифицировано в четверг”.

Он добавил, что по этому вопросу “есть полная поддержка премьер-министра Украины”.

Читайте такжеНидерланды призвали Украину прекратить боевые действия в зоне падения "Боинга"

Гройсман отметил, что ратификация соглашения “даст возможность других действий, связанных со скорейшим расследованием произошедшего”.

Он напомнил, что вчера была подписана еще одна часть соглашения, которая должна быть также ратифицирована в четверг.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, что уже есть предварительная информация, которую озвучило высокопоставленное должностное лицо США по поводу того, что «Боинг-777» был сбит с территории, которая контролируется террористами, а «ниточки тянутся к Кремлю», Гройсман отметил: «У меня нет оснований не доверять этой информации».

Как сообщал УНИАН, 17 июля авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» Нидерландам. (По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находились 192 гражданина Нидерландов)

28 июля Украина и Нидерланды заключили соглашение о Международной миссии защиты расследования, которая создается с целью содействия сбору остатков и проведения расследования на месте авиакатастрофы самолета «Боинг» Malaysia Airlines, которая произошла 17 июля.

В состав миссии входят эксперты и представители полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились на самолете.

29 июля президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования (№0088).

Ратификация соглашения Верховной Радой планируется в четверг, 31 июля 2014 года.