Украинская армия вплотную приблизилась к месту аварии Боинга-777 в Донецкой области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера группа международных экспертов и сотрудников ОБСЕ была не допущена террористами к месту аварии малазийского Боинга-777 в районе Шахтерска Донецкой области», - сообщил он.

«Украинская армия вплотную приблизилась к месту аварии, но активных боевых действий в этом районе не проводит», - отметил Лысенко.Читайте такжеПорошенко поручил прекратить боевые действия в 40-километровой зоне катастрофы “Боинга”

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находилось 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии. Также в самолете находилось 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев; 10 граждан Великобритании. Среди пассажиров также были 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» Нидерландам.