Двое военнослужащих Днепропетровского гарнизона обвиняются в дезертирстве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Установлено, что военнослужащие дезертировали на территорию Донецкой области с целью принять участие в боевых действиях на стороне боевиков, говорится в сообщении.

Действия отмеченных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц) и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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В настоящее время уголовное производство направлено в суд, проинформировали в прокуратуре.