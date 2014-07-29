Двое военнослужащих Днепропетровского гарнизона обвиняются в дезертирстве
15:35, 29 июля 2014Политика
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В суд направлено уголовное производство в отношении двух военнослужащих одной из воинских частей Днепропетровского гарнизона за дезертирство.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.
Установлено, что военнослужащие дезертировали на территорию Донецкой области с целью принять участие в боевых действиях на стороне боевиков, говорится в сообщении.
Действия отмеченных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц) и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
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В настоящее время уголовное производство направлено в суд, проинформировали в прокуратуре.
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