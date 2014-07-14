В центре Донецка террористы расстреляли микроавтобус

17:11, 14 июля 2014
Политика
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В ночь с 13 на 14 июля в центре Донецка на улице Лагутенко неизвестные расстреляли микроавтобус. 

В Донецке расстреляли микроавтобус / 62.ua

Об этом сообщает ресурс 62.ua со ссылкой на источники в милиции.

В результате инцидента есть один раненый. В данный момент он находится в больнице.

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Также отмечается, что на месте преступления находятся представители самопровозглашеной "ДНР", которые запрещают правоохранителям проводить оперативно-следственные действия.

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