В центре Донецка террористы расстреляли микроавтобус
17:11, 14 июля 2014Политика
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В ночь с 13 на 14 июля в центре Донецка на улице Лагутенко неизвестные расстреляли микроавтобус.
В Донецке расстреляли микроавтобус / 62.ua
Об этом сообщает ресурс 62.ua со ссылкой на источники в милиции.
В результате инцидента есть один раненый. В данный момент он находится в больнице.
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Также отмечается, что на месте преступления находятся представители самопровозглашеной "ДНР", которые запрещают правоохранителям проводить оперативно-следственные действия.
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