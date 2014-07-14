В центре Донецка террористы расстреляли микроавтобус

Об этом сообщает ресурс 62.ua со ссылкой на источники в милиции.

В результате инцидента есть один раненый. В данный момент он находится в больнице.

Читайте такжеСНБО: Вчера под Донецким аэропортом террористы постреляли друг друга

Также отмечается, что на месте преступления находятся представители самопровозглашеной "ДНР", которые запрещают правоохранителям проводить оперативно-следственные действия.