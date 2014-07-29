Украинцу, перевозившему из Польши каски и бронежилеты, выгодны официальные обвинения - прокурор

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше заявил заместитель окружного прокуратура в Замосце, которая ведет это дело, Мирослав Бучек.

"Если бы мы ему не предъявили обвинения, то де-факто мы бы действовали не в его пользу. Мы бы лишили его возможности обжаловать это решение, потому что, возможно, он чувствует себя невиновным и хочет это доказать через независимый суд", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что прокуратура могла сразу закрыть дело, потому что нанесен был так называемый "незначительный ущерб для общества", но в таком случае автоматически была бы признано, что он виновен.

Читайте такжеУкраинцу за перевозку из Польши бронежилетов и касок грозит 10 лет тюрьмыУкраинца допросили как подозреваемого, так как свидетель он не мог бы обжаловать решение прокуратуры - только стороны имеют такое право.

"Этот мужчина вышел очень довольным прокуратуры", - добавил Бучек.

Он отметил, что 54-летний украинец, которому предъявлено обвинение, является жителем Нововолынска, был активным участником Майдана, и перевозил каски и бронежилеты для того, чтобы помочь своим землякам, которые принимают участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

"Он хотел помочь и, поскольку имел автомобиль, вызвался перевезти каски и бронежилеты", - отметил прокурор.

Читайте такжеЗа организацию поставки бронежилетов Нацгвардии волонтерам грозит до 10 летСобеседник агентства отметил, что прокуратура после анализа показаний украинца и других материалов дела до конца этой недели решит, что делать дальше.

По его словам, прокурор может закрыть дело ввиду "незначительного вреда для общества", или отправить акт обвинения в суд.

"Не берусь сейчас говорить, каким будет решение", - отметил Бучек.

Как сообщал УНИАН, 28 июля стало известно, что прокуратура в Замосци выдвинула официальное обвинение гражданину Украины, который в июне перевозил около 550 касок и бронежилетов из Польши для украинских военных, которые принимают участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

По статье, по которой украинцу было предъявлено обвинение, ему грозит заключение до 10 лет.

Ранее в этом году польские службы сообщали о нескольких случаях задержания на границе с Украиной партий касок, бронежилетов и другого военного оборудования, которое украинцы пытались вывезти из Польши вопреки действующему законодательству, которым предусмотрено для перевозки больших партий таких товаров получение разрешения польской власти.