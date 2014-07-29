Перебежчиков в вооруженных силах РФ запугивают и ограничивают в передвижении - бывший военный

Об этом сообщил контрактник Вооруженных сил Украины Редван Менбориев, который после аннексии АР Крым вынужден был остаться на полуострове и служить в российской армии, сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что позже Менбориев решил вернуться на материк и принять участие в боевых действиях против террористов на стороне украинских войск в зоне АТО.

По словам военного, он покинул место службы в знак протеста против агрессии России в отношении Украины.Читайте такжеСМИ: Морпехов-предателей из Керчи увольняют и переводят в стройбат

Крымчанин рассказал об унижении и запугивании командирами украинцев, которые поступили на службу в вооруженные силы России. Так, бывшим украинским военным запрещается выезжать с оккупированной территории на протяжении трех лет, а размеры их зарплат намного меньше, чем у россиян.

Кроме того, проукраински настроенных военнослужащих, по словам Менбориева, грозили выгнать из армии или «заслать» для прохождения дальнейшей службы в отдаленные гарнизоны России.

Менбориев также свидетельствует, что со стороны российского командования ежедневно проводилась антиукраинская агитация – события в Украине подавались в искаженном виде, унижались честь и достоинство украинского народа.

«Я категорически не воспринимаю политику руководства России относительно Украины. Я принял решение прекратить службу в армии, которая оккупировала часть территории моей Родины, и готов бороться с террористами в Донецкой и Луганской областях, которым оказывается поддержка со стороны России», – подчеркнул он.