Аваков считает домашний арест Топаза "непонятным судебным чудом"
МВД рассчитывало на более жесткую санкцию для «Топаза», следствие будет подавать апелляцию.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечает, что МВД рассчитывало на более жесткую санкцию для активиста антимайдана Игната Кромского (известный по прозвищу «Топаз»), и следствие будет подавать апелляцию.
Об этом министр написал на своей странице в Facebook.
«МВД рассчитывало на более жесткую санкцию для некоего Топаза, что был задержан два дня назад в Харькове – по подозрению в ряде преступлений в Киеве и Харькове. Однако суд вынес лишь круглосуточный домашний арест. Имею обоснованные претензии к этому вердикту суда. Следствие будет подавать апелляцию», - отметил Аваков.
Он также выразил мнение, что в судебных органах в Харькове существуют серьезные проблемы. «Ведется проверка оперативной информации», - написал министр и добавил, что «хватит непонятных судебных чудес «под столом».
Читайте такжеЗвезду "антимайдана" Топаза посадили под круглосуточный домашний арестКроме того, Аваков сообщил, что в рамках расследования задержаны исполнители серии поджогов автомобилей активистов Евромайдана в декабре-феврале в Харькове.
«Как задержаны и нанесшие ножевые ранения активисту Дмитрию Пилипцу. Идут интенсивные следственные действия. Пока об этом больше не скажу», - написал Аваков.
Как сообщал УНИАН, в Харькове посадили под домашний арест активиста антимайдана Игната Кромского (известный по прозвищу «Топаз»), который принимал участие в штурме здания обладминистрации 1 марта.
Следственные органы Харькова продолжают досудебное расследование производства по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины, открытого по факту событий, произошедших в Харькове 1 марта, в результате которых были травмированы свыше 100 активистов Евромайдана.
Как известно, в Харькове 1 марта после митинга сторонников городской власти на площади Свободы несколько тысяч людей начали штурм обладминистрации, где забаррикадировались активисты харьковского Евромайдана. Участники штурма прорвались в помещение через окна и несколько входов. Пострадали более 100 активистов Евромайдана. Часть из них получили ранения из травматического оружия.