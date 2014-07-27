В Донецкой области за сутки в ходе боевых действий ранены 16 человек - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой областной государственной администрации, уточнив, что такие данные ОГА предоставлено состоянию на 12.00 воскресенья, 27 июля.

По данным департамента, за помощью в медицинские учреждения региона за сутки обратились 16 человек с различными ранениями.

Читайте такжеВ Краматорск, Красный Лиман, Северодонецк и Лисичанск начали возвращаться люди

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области продолжается антитеррористическая операция против пророссийских боевиков.