В Донецкой области за сутки в ходе боевых действий ранены 16 человек - ОГА
16:00, 27 июля 2014Политика
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В Донецкой области за сутки в ходе боевых действий ранены 16 человек.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой областной государственной администрации, уточнив, что такие данные ОГА предоставлено состоянию на 12.00 воскресенья, 27 июля.
По данным департамента, за помощью в медицинские учреждения региона за сутки обратились 16 человек с различными ранениями.
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Как сообщал УНИАН, в Донецкой области продолжается антитеррористическая операция против пророссийских боевиков.
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