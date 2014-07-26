Баррозу надеется, что ЕС примет новые санкции против России на следующей неделе

Об этом говорится в заявлении президента ЕС, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

„Окончательное решение в настоящее время остается за государствами-членами ЕС, но я считаю, что это эффективный, хорошо нацеленный и сбалансированный пакет, который обеспечивает гибкость, чтобы упорядочить нашу реакцию на изменения на местах. Я надеюсь, что государства-члены примут этот пакет ограничительных мер на следующей неделе”, - заявил Баррозу.

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Президент ЕК отметил, что эти меры „не является самоцелью, но средством для достижения урегулирования кризиса путем переговоров и политического решения, что остается приоритетом ЕС”.

„Я призываю Россию принять решительные меры, чтобы остановить насилие и по-настоящему участвовать в дискуссиях мирного плана”, - отметил он.

Баррозу напомнил, что Еврокомиссия получила мандат подготовить пакет ограничительных мер в свете роли России в дестабилизации и эскалации ситуации в Украине и представила законодательные предложения относительно пакета целенаправленных мероприятий.