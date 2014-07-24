На Луганщине зафиксировали пересечение границы российской системой «Торнадо» - активист

В Луганской области на днях было зафиксировано пересечение через границу российской системы залпового огня «Торнадо».

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв. Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

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По его словам, это новая военная техника Российской Федерации, которая в 4 раза превосходит по мощности систему «Град».

Снегирев напомнил, что 21 июля самопровозглашенный губернатор «Луганской народной республики» Валерий Болотов на митинге в г. Стаханове перед отправкой добровольцев-ополченцев в г. Алчевск, заявлял о том, что якобы у «ЛНР» «уже есть секретное оружие, которое будет приятным сюрпризом для украинской армии».