В Украине ожидаются дожди

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В восточных, южных областях и в Крыму местами небольшой дождь. На остальной территории дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром в северных, центральных и прикарпатских областях местами сильные дожди. Ночью и утром на юге и востоке кое-где туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 2-7° тепла; днем в северных и западных областях 4-9° тепла, на остальной территории 10-15°, в Крыму до 18°. В Закарпатье временами дождь, ночью сильный. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в горах ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

31 марта - 1 апреля ожидается переменная облачность. Временами дожди, в Карпатах с мокрым снегом (днем 31 марта в западных областях местами сильные осадки); в восточной, южной части и западных областях отдельные грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла (31 марта в западной половине страны, 1 апреля в восточных областях от 4° тепла до 1° мороза, в Прикарпатье до 3° мороза); днем 7-12° тепла, в южной части 11-16°. В Закарпатье 31 марта дождь, днем сильный; 1 апреля без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

2-3 апреля - без существенных осадков, только 2 апреля ночью в восточных областях и Крыму, днем в западных областях небольшой дождь, 3 апреля в западной половине небольшие дожди (в западных областях умеренные). Температура ночью 0-6° тепла, днем незначительное колебание температуры.

В Киеве и области в четверг облачно с прояснениями. Дожди, отдельные грозы, ночью местами по области сильные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 6-8° тепла.

31 марта - 1 апреля - переменная облачность. Днем 31 марта небольшой, ночью 1 апреля умеренный дождь; в остальное время без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 31 марта от 4° тепла до 1° мороза, 1 апреля 2-7° тепла; днем 7-12° тепла.

2-3 апреля - без существенных осадков, только днем 3 апреля небольшой дождь. Температура ночью 0-6° тепла, днем незначительное колебание температуры.