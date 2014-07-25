В Лисичанске найден тяжелораненый офицер Нацгвардии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«В недавно освобожденном от террористов Лисичанске полным ходом идут работы по поиску остатков оружия и боеприпасов, обследование и разминирование жилых помещений и объектов инфраструктуры города», - отметил он.

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По словам Лысенко, во время обследования больницы был найден тяжелораненый офицер воинской части Национальной гвардии Украины, и «сейчас он доставлен в Днепропетровскую клиническую больницу».

Также Лысенко сообщил, что составляются планы восстановления объектов жизнеобеспечения города и делается расчет необходимых для этого ресурсов.