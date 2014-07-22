Военнослужащие восстанавливают инфраструктуру в освобожденных от террористов городах

Наиболее сложная ситуация сохраняется в районе городов и населенных пунктов Донецк, Луганск, Краснодон, Попасная и в пограничной зоне. Террористические группировки ведут активную деятельность и пытаются удержать под своим контролем города Донецк, Горловка и Авдеевка.

В течение минувшей ночи в районе населенных пунктов Веселая гора и Комышовое террористы обстреляли блокпост, где несут службу подразделения сил АТО, применив реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Из этого же вида оружия в 4 утра преступники вели огонь в направлении Луганского аэропорта. В обоих случаях военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь в ответ.

В населенных пунктах Мариновка, Кутейниково и Дмитровка террористы продолжают коварно обстреливать подразделения АТО из артиллерийского и минометного оружия. Бандиты обстреляли блокпост вблизи населенного пункта Авдеевка, применив АГС-17. А во время обстрела населенного пункта Солнцево террористы в очередной раз применили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Все нападения террористов успешно отражены. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и подразделения АТО оказывают достойный отпор террористам.

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Бойцы подразделений, задействованных в АТО, ведут активные боевые действия в районе населенных пунктов Успенка, Мариновка и Дьяково, которые пока находятся под контролем террористов.

В очередной раз со стороны границы с Российской Федерацией преступники обстреливали из минометов и артиллерии населенный пункт Кумачево, блокпост возле Панченково и пропускной пункт Довжанский.

Бойцы АТО успешно удерживают занятые ранее позиции и контролируют освобожденные населенные пункты. Военнослужащие ВС Украины продолжают разминировать здания и пути сообщения, восстанавливать инфраструктуру в освобожденных от террористов населенных пунктах.