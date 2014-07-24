Правительство Яценюка должно работать как минимум до января 2015 года - депутат

Об этом заявил народный депутат от «УДАРа» Виктор Чумак, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Если выборы в Верховную Раду и состоятся 26 октября, то новый состав парламента начнет работу лишь 1 декабря. Затем 30 дней нужно на формирование новой коалиции. Следовательно, нынешнее правительство должно работать до начала следующего года как минимум», - отметил он.

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Чумак также подчеркнул, что в парламенте сейчас де-факто нет коалиции, а следовательно, нет субъекта подачи кандидатуры нового премьер-министра.

Народный депутат допустил, что возможен также путь подачи кандидатуры технического премьера президентом Украины. «Логично, чтобы в сложившейся ситуации именно президент предложил кандидатуру нового технического премьера», - сказал Чумак.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, Яценюк заявил о своей отставке с поста премьер-министра «в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив».

Выступая с трибуны ВР, Яценюк заявил, что не согласится на коалицию с «регионалами» и коммунистами, а поскольку действующая коалиция развалилась, то он принял решение подать в отставку.