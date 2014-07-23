ВСУ и Нацгвардия ведут ожесточеные бои за Лисичанск - комбат "Донбасса"

Об этом на своей странице в соцсети написал комбат "Донбасса" Семен Семенченко.

Напомним, вчера советник министра внутренних дел Антон Геращенко прогнозировал, что "сегодня-завтра" украинские силовики освободят от террористов Лисичанск.

Вчера силы АТО освободили от террористов населеннй пункт Попасная и Первомайское.