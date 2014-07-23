ВСУ и Нацгвардия ведут ожесточеные бои за Лисичанск - комбат "Донбасса"
17:20, 23 июля 2014Политика
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ВСУ и Нацгвардия ведут ожесточеные бои за Лисичанск Луганской области.
ВСУ и Нацгвардия ведут ожесточеные бои за Лисичанск - комбат "Донбасса" / Фото: УНИАН
Об этом на своей странице в соцсети написал комбат "Донбасса" Семен Семенченко.
Напомним, вчера советник министра внутренних дел Антон Геращенко прогнозировал, что "сегодня-завтра" украинские силовики освободят от террористов Лисичанск.
Вчера силы АТО освободили от террористов населеннй пункт Попасная и Первомайское.
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