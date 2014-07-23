ВСУ и Нацгвардия ведут ожесточеные бои за Лисичанск - комбат "Донбасса"

17:20, 23 июля 2014
Политика
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ВСУ и Нацгвардия ведут ожесточеные бои за Лисичанск Луганской области. 

Фото: УНИАН

Об этом на своей странице в соцсети написал комбат "Донбасса" Семен Семенченко. 

Напомним, вчера  советник министра внутренних дел Антон Геращенко прогнозировал, что "сегодня-завтра" украинские силовики освободят от террористов Лисичанск.

Вчера силы АТО освободили от террористов населеннй пункт Попасная и Первомайское.

публикацияСемена Семенченко.

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