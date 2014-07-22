Силы АТО освободили от боевиков Попасную, террористы бегут из Первомайска
Над админзданиями Попасной водрузили украинские флаги.
Силы АТО освободили от террористов населенный пункт Попасная (Луганская область).
Об этом написал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.
«Попасная полностью освобождена. Над админзданиями теперь украинские флаги. Террористы начинают разбегаться с соседнего Первомайска. Оружие просто бросают. Правильно. Надо успеть добежать до границы», - написал Семенченко.
Читайте такжеСоветник Авакова прогнозирует, что сегодня-завтра силы АТО освободят Лисичанск, Первомайск и Попасную
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, советник министра внутренних дел Антон Геращенко высказал прогноз, что сегодня-завтра украинские силовики освободят от террористов Лисичанск, Первомайск и Попасную.
«Северодонецк - этот символ тогда еще мирного сепаратизма образца 2004 года, - освобожден! Ура!», - написал он. «Дальше сегодня-завтра будет полностью доочищен Лисичанск, Первомайск, Попасная», - прогнозирует советник министра.
Также он предполагает, что «потом на днях будут освобождены Стаханов, Брянка, Алчевск, и террористы будут полностью зажаты в Луганске в кольцо».