В проекте выводов Совета ЕС по Украине нет новых санкций против России

Это следует из проекта документа, который имеет в своем распоряжении УНИАН.

Вместе с этим, нельзя утверждать, что именно таким будет решение, которое примут министры иностранных дел на заседании Совета ЕС, которое во вторник проходит в Брюсселе.

В частности, в проекте отмечается, что „Совет соглашается ускорить подготовку целевых мероприятий, согласованных на специальной встрече Европейского Совета 16 июля, в частности, без промедлений создать список юридических и физических лиц, в том числе, из Российской Федерации, чтобы включить их в список на основе расширенных критериев, принятых Советом 18 июля относительно целевых мероприятий в отношении физических или юридических лиц, которые активно оказывают материальную или финансовую поддержку тем, кто принимает решения по аннексии Крыма или дестабилизации восточной Украины, а также принять дополнительные меры по ограничению инвестиций в Крыму и Севастополе по состоянию на конец июля”, - сказано в проекте.

Вместе с этим, в проекте отмечается, что в случае провала выполнения Россией требований по использованию влияния на ситуацию, связанную с катастрофой самолета (Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» 17 июля над Донбассом - УНИАН), так и на востоке Украины в целом, „Совет напоминает о предыдущих обязательства Европейского Совета относительно решения о дальнейших значительные ограничительные меры”.

Читайте такжеЕС делает „слишком мало и поздно” в связи с ситуацией в Украине – МИД Литвы„Совет подчеркивает свою поддержку мирному урегулированию кризиса в Украине, в частности, относительно необходимости договориться о настоящем и устойчивое прекращение огня всеми сторонами. Договоренности, достигнутые на заседаниях Трехсторонней контактной группы, должны быть немедленно реализованы, чтобы создать необходимые условия для реализации мирного плана президента Порошенко”, - говорится в проекте заключений заседания Совета ЕС.

Читайте такжеБритания запретила поставки оружия в РоссиюКак сообщал УНИАН, после аннексии украинского Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе ЕС ввел в отношении России 2 фазы санкций.

21 июля премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вновь предупредил президента РФ Владимира Путина о возможных новых санкциях со стороны ЕС и призвал Россию сделать все для обеспечения доступа экспертов на место катастрофы самолета Boeing малайзийских авиалиний и для урегулирования ситуации в Украине в целом.

Читайте такжеОбама уверен, что Россия управляет террористами на ДонбассеОн напомнил, что некоторые европейские страны были не в восторге от идеи введения новых санкций против РФ и что теперь необходимо убедить их в необходимости этого мероприятия.

«Я согласен с канцлером (Германии) Меркель и президентом (Франции) Олландом, что нужно рассмотреть новые санкции против РФ. Европа должна оказать давление на РФ», - отметил Кэмерон, добавив, что Россия не может вести дело с Европой, угрожая безопасности страны, расположенной по соседству с ЕС. По словам премьер-министра, вопрос о санкциях, в частности, будет рассматриваться во вторник на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Однако, Россия продолжает наращивать военное присутствие вдоль границы с Украиной.

Сегодня, 22 июля, секретарь СНБО Андрей Парубий заявил, что Россия разместила на границе с Украиной около 41 тысячи военнослужащих. По словам Парубия, у границы стоит 150 танков, более 1 тыс. единиц другой бронетехники и 500 единиц артиллерийских систем. Все это вооружение сосредоточено в донецком направлении.