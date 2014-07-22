Более 40 тысяч российских военных находятся на границе с Украиной - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

По его словам, в течение последней недели вблизи украинской границы “была осуществлена перегруппировка российских войск” и проходило наращивание их количества.

Парубий отметил, что Россия продолжает политику эскалации вооруженного противостояния в восточном регионе Украины и “прилагает все усилия для формирования условий для введения своих регулярных войск на территорию Украины под видом миротворческих войск”.

Читайте такжеВ Брянской области вблизи границы зафиксировали движение колонны из 30 танковГоворя о количестве российских войск возле границы с Украиной, Парубий подчеркнул, что возле границы стоит 150 танков, более 1 тыс. единиц другой бронетехники и 500 единиц артиллерийских систем. Все это вооружение сосредоточено в донецком направлении.

Читайте такжеВ России находится 22 раненых украинских военных - Минобороны Секретарь СНБО заметил, такая же ситуация наблюдается и на других направлениях возле границы с Украиной. По его словам, там сосредоточено “около 300 единиц военной техники, в том числе танков, реактивных систем залпового огня “Град” и самые современные системы “Торнадо”.