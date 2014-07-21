Порошенко: У украинских спецслужб есть ответ на вопрос о катастрофе Boeing-777

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко сказал во время встречи со специальным представителем премьер-министра Австралии по расследованию катастрофы рейса МН 17 Алланом Грантом Хьюстоном.

«Глава государства заявил, что Украина имеет доказательства, которые дают ответ на вопрос – когда, где и как это случилось. Спецслужбы Украины готовы предоставить все материалы международной экспертной комиссии, которая проводит расследование обстоятельств трагедии с самолетом», - говорится в сообщении.

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Президент назвал катастрофу самолета «Малайзийских авиалиний» наибольшим преступлением, которое совершили террористы оружием, полученным из России. Порошенко заверил в своей готовности способствовать максимально прозрачному расследованию обстоятельств трагедии.

Специальный представитель премьер-министра Австралии отметил, что прибыл в Украину для того, чтобы максимально способствовать в проведении прозрачного расследования, преодолении последствий трагедии и проведении идентификации погибших. «Ситуация с телами очень проблемная, но мы благодарим вас за все усилия к тому, чтобы ее разрешить», - отметил Хьюстон.

Он также подчеркнул важность обеспечения доступа экспертов к месту падения самолета. «Благодарю за поддержку, которую мы получили. Все, что касается сотрудничества с людьми на местах, является чрезвычайно эффективным», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту были 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Вице-премьер-министр Владимир Гройсман, который возглавляет госкомиссию по расследованию авиакатастрофы, сегодня сообщил, что работы по поиску тел безвинно погибших завершены.

«На данный момент, согласно рапорту ГСЧС Украины, работы по поиску тел безвинно погибших завершены. И можно констатировать, что найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам безвинно погибших людей», - сказал Гройсман.