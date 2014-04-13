Наливайченко: Украина ежедневно передает ООН доказательства агрессии РФ

Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире итогового выпуска ТСН на 1+1, пишет Украинская правда.

Он подчеркнул, что СБУ имеет достаточно информации о подготовке спецслужбами России масштабных действий, направленных на расшатывание ситуации внутри Украины.

"Мы арестовали кадров спецслужб, агентов с инструкциями, оружием, взрывчаткой", - рассказал Наливайченко.

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Глава СБУ отметил, что ситуация, которая сейчас сложилась на Востоке Украины, готовилась годами, с привлечением местного криминалитета и спецслужб России.

"Эта операция годы финансировалась за деньги шахтеров. Это цинично", - сказал он.

Кроме того, Наливайченко рассказал, что и в настоящее время в беспорядках участвуют украинские политики, в частности, из Партии регионов и КПУ.

Глава СБУ пообещал, что их действия не останутся безнаказанными, но привлечь их к ответственности можно уже будет после выборов.