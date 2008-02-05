Шуфрич утверждает, что Яценюка закрыли, чтобы поговорить

Работа Верховной Рады может восстановиться в четверг.

Об этом заявил журналистам представитель Партии регионов Нестор Шуфрич.

По его словам, депутаты договорились созвать согласительный совет в 10 часов в среду.

"Если будет найден компромисс, то работа Верховной Рады может восстановиться в четверг", - сказал он

На вопрос, почему "регионалы" заблокировали в кабинете спикера парламента Арсения Яценюка, он сказал, что "никто никого не блокировал", а "просто проводились переговоры между руководством Верховной Рады и Партии регионов.

На вопрос, почему так многие люди именно в коридоре возле кабинета Яценюка, он ответил:

"Когда мы утром пришли к зданию Верховной Рады, мы увидели, что там сплотились наши коллеги с БЮТ и НУНС и безусловно мы не могли оставить их в одиночестве".

Украинская правда