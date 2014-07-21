Сообщение о минировании суда в Одессе оказалось ложным

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, после эвакуации людей и проведения тщательного обследования помещения и прилегающей территории взрывных устройств и взрывоопасных веществ обнаружено не было. Суд сейчас работает в обычном режиме.

«Во время проверки указанной информации правоохранители предприняли все первоочередные меры, необходимые для обеспечения безопасности людей», - заявили в отделе.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Правоохранители принимают меры, направленные на установление личности телефонного хулигана для привлечения его к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в 12.17 на спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на ул. Варненская, 3-б, заминировано административное здание Киевского райсуда. Работу суда пришлось приостановить, эвакуировали около 150 человек.