В Одессе аноним сообщил о минировании Киевского райсуда
В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании Киевского районного суда.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД в Одесской области, в 12.17 на спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на ул. Варненская, 3б заминировано административное здание суда.
С целью проверки данного сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, работники ГСЧС.
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Сейчас здание и прилегающая к нему территория проверяются на наличие взрывоопасных предметов и веществ.