Дело Боинга-777: Порошенко отдал авиаэкспертам президентский самолет

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

"Власти Украины делают все для максимального содействия их работе. Президент Петр Порошенко поручил предоставить в распоряжение международных экспертов президентский самолет, и утром в понедельник 14 специалистов прибыли в Харьков, что позволило им без промедления приступить к работе", - говорится в сообщении.

Также в Харьков вылетел спецсамолет от Королевства Нидерланды с гуманитарной миссией (на борту специальное оборудование и гробы) и 7 соответствующими экспертами.

Читайте такжеВ Харьков для расследования катастрофы Боинга прибыли эксперты Интерпола и Европола Эксперты рассмотрели и обсудили фотоматериалы, которые были отправлены по электронной почте. По результатам анализа комиссии было рекомендовано обратить внимание на конкретные детали самолета, выполнить панорамное фотографирование отдельных частей воздушного судна, сообщает сайт Президента.

Специалисты, работающие на месте происшествия, в первой половине дня подробно осмотрели и задокументировали обломки центроплана. Позже работа комиссии была сосредоточена на обломках кабины пилотов.