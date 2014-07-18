В Лондоне и Вашингтоне украинцы митингуют у посольства РФ из-за трагедии с Boeing-777
Украинцы в Лондоне вышли на срочный митинг возле Посольства Российской Федерации в связи со сбитым террористами в Донецкой области пассажирским самолетом Boeing-777.
Как сообщает VIDIA, активисты обвиняют президента РФ Владимира Путина в этом акте терроризма.
«Путин - убийца. Три самолета сбиты над Украиной менее чем за 24 часа. Два украинских военных самолета и сейчас - коммерческий пассажирский», - говорится в призыве на акцию, опубликованном на странице London Euromaidan в Facebook.
Активисты также возложили цветы у посольств Малайзии и Нидерландов в Лондоне.
Также украинцы собираются на срочный митинг возле Белого дома в Вашингтоне, чтобы призвать международное сообщество поддержать Украину в борьбе против террористов, ответственных за сбитый самолет.
Читайте такжеБоевики не намерены прекращать боевые действия для расследования крушения Boeing-777Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками.