Диверсионная группа напала на коллону сил АТО возле Капитаново Луганской области.

Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.

"Совершено нападение диверсионной группы на колонну сил АТО близ н.п. Капитаново (Луганская обл.). Потерь с нашей стороны нет. Ответным огнем уничтожено минимум 3 диверсанта", - сообщил эксперт. Читайте такжеСилы АТО продвинулись на 10-15 км вглубь контролируемой боевиками территории -Тымчук

Кроме этого, т еррористами осуществлены минометные обстрелы блокпостов сил АТО близ н.п.Смоляниново и Муратово (оба – Луганская обл.). Потерь среди военнослужащих нет. Был открыт ответный огонь.

"Из РСЗО «Град» боевики обстреляли позиции сил АТО на территории Луганского аэропорта. Потерь среди военнослужащих нет. Из автоматического стрелкового оружия и гранатометов обстрелян блок-пост сил АТО близ н.п. Максимильяновка (Донецкая обл.). Данные по потерям уточняются", - написал Тымчук в соцсети.