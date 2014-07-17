Террористы хотят отправить бортовые самописцы малазийского самолета в Москву

С таким заявлением выступили представители террористической "ДНР", в частности Андрей Пургин, говорится в сюжете ТСН.19:30.

По информации украинских журналистов, самолет упал на территорию, подконтрольную террористам. Обломки "Боинга" найдены в селе Грабово Донецкой области неподалеку от шахты "Прогресс". Будут ли допущены к месту трагедии украинские спасатели и специалисты - до сих пор не известно.

Есть информация о том, что "черные ящики" с самолета террористы уже нашли и готовятся передать их России.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, самолет сбили боевики над Торезом на Донетчине из зенитно-ракетного комплекса "Бук". С радаров диспетчеров "Боинг" исчез мгновенно и внезапно - без каких-либо сигналов о возможном бедствии. Перед падением самолет взорвался в воздухе, говорят свидетели. Все пассажиры и члены экипажа погибли. На борту было около 300 человек.

Ответственность за инцидент фактически взяло на себя руководство "ДНР". Игорь Стрелков написал в своей странице, что сбитый в районе Тореза самолет - дело рук его боевиков. Однако лидер террористов считал, что самолет был украинским. После того, как подтвердилась информация о пассажирский "Боинг", на той же странице Стрелкова появилось опровержение: якобы у "ДНР" нет оборудования для того, чтобы поражать подобные воздушные цели.

Украинские Вооруженные силы уже имеют подтверждение, что у боевиков есть зенитно-ракетные комплексы "БУК".